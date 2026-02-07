Россиянка стала «Мисс Европа — 2026»

Уроженка Омска Ксения Гнедина выиграла конкурс «Мисс Европа — 2026» в Ливане. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе россиянки.

Там заявили, что в финале конкурса, который прошел накануне, Гнедина обошла 40 участниц из стран Европы. Решающим фактором в ее победе стал выход в национальном костюме «Держава России», отражающем силу, богатство истории и культурное наследие страны.

Гнедина окончила МГУ, свободно владеет английским языком, занимается благотворительностью и имеет звание мастера спорта по большому теннису.

До этого россиянка Динара Саляхова прошла в топ-15 финалисток конкурса «Миссис мира 2026». Финал шоу прошел 29 января в Лас-Вегасе, победу одержала представительница Таиланда Чанита Крейторн.

Ранее школьница из Приангарья выиграла международный конкурс красоты.