Названа самая модная модель сумки на весну 2026 года

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал самую модную модель сумки на весну 2026 года. Об этом он написал в Telegram-канале.

© Газета.Ru

«Сумки-мешочки, затягивающиеся шнурком и напоминающие пыльники от обуви или аксессуаров, являются сейчас, пожалуй, самыми трендовыми и желанными. Кожаные, атласные, бархатные… не имеет значения — выбирайте на свой вкус. Тут главное размер — они не должны быть слишком громоздкими, чтобы с легкостью помещаться в вашей руке или ремне!» — написал Рогов.

До этого Александр Рогов рассказал, что дубленка из овчины является лучшей верхней одеждой на зиму. Ведущий «Модного приговора» также рекомендовал обратить внимание на бомбер, укороченную двустороннюю куртку без воротника, бушлат средней длины или однобортное пальто. По его словам, в такой одежде будет не только тепло, но и красиво.

Александр Рогов также в своем Telegram-канале до этого назвал шарф аксессуаром, который поможет привлечь внимание зимой. По его словам, важен не только цвет шарфа, но еще и объем и его длина. Стилист также показал фото, на которых девушки были запечатлены с длинными объемными шарфами, которыми разбавляли в черном цвете и серых оттенках.