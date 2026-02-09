Кендалл Дженнер пришла на «Супербоул» в топе с глубоким декольте

Звезда реалити-шоу и модель Кендалл Дженнер вышла на публику в топе с глубоким декольте. Фото опубликовано на сайте Daily Mail.

Кендалл Дженнер была замечена на «Супербоуле» — финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги. Мероприятие состоялось 8 февраля на стадионе «Ливайс Стэдиум» в Санта-Кларе, штат Калифорния. Модель выбрала для выхода на публику черный топ с глубоким декольте и короткими рукавами, голубые джинсы и солнцезащитные очки. Манекенщица распустила волосы и сделала макияж в естественном стиле.

На мероприятии также появилась сестра Кендалл Дженнер Ким Кардашьян. Она впервые вышла на публику с возлюбленным, автогонщиком Льюисом Хэмилтоном.

Модель была запечатлена в черном бомбере, солнцезащитных очках и чокере. Автогонщик был одет в джемпер на молнии.

По словам специалиста по чтению по губам Джуди Джеймса, влюбленные обсуждали знакомство с родителями. Эксперт заявил, что Льюис Хэмилтон якобы сказал, что хочет, чтобы Ким Кардашьян встретилась с его матерью.