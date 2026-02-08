Агата Муцениеце похвасталась фигурой в легинсах

Актриса Агата Муцениеце снялась на тренировке после похудения. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Агата Муцениеце показала изменившуюся после похудения фигуру в топе и легинсах. Волосы актриса собрала в хвост и заплела косу. В кадре она вместе с тренером выполняла упражнения на ягодицы.

© Газета.Ru

До этого Агата Муцениеце опубликовала в Instagram фотографии из роддома. Один из снимков был сделан во время выписки звезды. Актриса была запечатлена вместе с сыном Тимофеем и дочерью Мией, которых родила от экс-супруга Павла Прилучного. Артистка позировала в коричневом трикотажном костюме и кроссовках. Знаменитость предстала с распущенными волосами и без макияжа.

При этом пока актриса не стала показывать фото с новорожденной дочерью.

Знаменитость родила девочку от музыканта Петра Дранги. О романе пары стало известно в конце 2024 года, а 25 августа 2025 года влюбленные сыграли свадьбу. Для артиста дочь стала первым ребенком, а для его избранницы — третьим.