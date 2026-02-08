Бизнесвумен Тина Канделаки вышла на публику в вечернем образе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

50-летняя Тина Канделаки появилась на публике в оранжевой юбке-карандаш, черном жакете из кожи и туфлях на высоких каблуках. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж.

© Газета.Ru

В декабре Тина Канделаки посетила премьеру фильма «Простоквашино», которая прошла в Москве. Продюсер вышла в свет в черном топе и юбке Prada, которые дополнила белым жакетом того же бренда. Телеведущая также надела лаковые сапоги на каблуках Chloe, винтажное колье и кольца. Знаменитость завершила образ черной кожаной сумкой с изображением лица Schiaparelli, которая на официальном сайте стоит €7100 (около 660 тысяч рублей. — прим.ред.).

Недавно Тина Канделаки снялась в твидовом корсетном топе, который сочетала с черными брюками, длинной шубой и ботильонами на каблуках. Телеведущая добавила к образу головной убор с вуалью, кожаную сумку Hermes, серьги и ожерелье. Продюсер предстала перед камерой с макияжем в естественных тонах.