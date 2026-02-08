Наталья Подольская порадовала фанатов фото в купальнике

Певица Наталья Подольская с сестрой и подругами снялась на отдыхе в Дубае. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

Наталья Подольская, ее сестра Юлиана и подруги позировали в пестрых купальниках. В кадре девушки распустили волосы и снялись с легким макияжем. Вся компания отдыхает в Дубае и регулярно постит фото в соцсетях.

© Газета.Ru

Накануне Наталья Подольская выложила в личном блоге фото, где предстала перед камерой в голубом комплекте, который состоял из топа на тонких бретелях и мини-юбке. Певица добавила к костюму светлую широкую шляпу, солнцезащитные очки и ожерелье. Поп-исполнительница стояла перед фотографом с мокрыми распущенными волосами и без косметики.

До этого Наталья Подольская опубликовала кадр, где позировала в укороченном красном комбинезоне. Образ дополнили белые кроссовки. Волосы певица собрала в хвост и отказалась от макияжа. Кадр она сделала в панорамном спортзале во время отдыха у моря.