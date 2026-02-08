Жена Сарика Андреасяна повторила образ Дамы Червей

Жена Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк, повторила образ Дамы Червей. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Лиза Моряк позировала в красном платье, которое приняло форму сердца из-за ветра. Образ дополнили перчатки в тон. Волосы актрисе уложили крупными локонами и сделали легкий макияж. Фотографии сделали фон игральной карты и добавили масти — Даму Червей.

До этого артистка отмечала, что быстро восстановилась после родов. Моряк показывала, как выглядела ее фигура на пятый день после появления младшей девочки. Она призналась, что сама в шоке от своего тела, которое выносило двоих детей.

Звезда недавно ответила на обвинения, что вышла замуж по расчету. По словам Моряк, она познакомилась с Андреасяном до его взлета в карьере, когда у него были только долги. Пара официально зарегистрировала отношения в ноябре 2022 года. Артистка рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня».