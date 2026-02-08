Брутальность и плащи: что будет в моде весной 2026 года

До весны осталось меньше месяца. И сейчас самое время обновить свой гардероб. Модный эксперт, стилист Ксения Кожемяк рассказала «Вечерней Москве», как грамотно и бюджетно купить наряды на следующий сезон.

Маркетплейсы сэкономят вам 20-40 процентов от цены одежды в магазине. Но при покупке всегда обращайте внимание на качество вещи. Все-таки очень дешево — не значит хорошо. А еще я рекомендую присмотреться к новым магазинам. Иногда там цены на трендовые вещи бывают ниже на 20 процентов от более популярных брендов.

А еще обратите внимание на февральские распродажи. Можно, например , взять трендовую вещь не из весенней, а из зимней коллекции. Визуально они не будут сильно отличаться, а вот разница в цене вас точно порадует.

То же самое касается и маркетплейсов. Делайте покупки в феврале, когда спрос на весенние вещи еще невысок. Так будет точно и дешевле, и быстрее (с большим количеством заказов весной увеличится и срок доставки).

Еще один хороший вариант сэкономить — создавать капсулу из вещей (когда все они сочетаются друг с другом). Возьмите несколько базовых, сочетающихся между собой предметов и чередуйте их между собой. Возможно, такие уже есть в вашем шкафу (в этом случае много позиций докупать не придется). Когда вы продумаете «умный» гардероб, вам не придется распыляться на ненужные покупки.

Добавим брутальности

Актуальна и лаковая обувь в формате ботильонов, сапог, туфель и ботинок. Также модницы не обойдут стороной и модели укороченных сапог с широким голенищем или ботфорты. И еще неожиданно — в трендах окажутся кожаные «армейские» ботинки.

Подсмотрим у животных

Снова актуальны объемные сумки. Или их можно будет заменить крошечными моделями. Выбирайте модели из замши или другой плотной ткани. А если хотите акцентную вещь, обратите внимание на анималистический принт.

Черный плащ

Один из главных трендов весны-2026 — плащи. И речь идет не о классических бежевых моделях. В моде будут лаковые покрытия — от глянца до матовых фактур. Из цветов будут актуальны черный, бордо, шоколад и насыщенный алый. Как альтернатива плащам выступят и бомберы из грубой кожи. Возможно, пришло время достать ту самую «батину» куртку с антресолей?

Не мерзни

Плотные колготки уже не один сезон держатся в лидерах среди трендов. И этой весной они не сдают свои позиции. Так, по-прежнему актуален цветной капрон. Только если в прошлом году все модницы скупали красные и бордовые модели, в этом как никогда актуальны будут серые.

И тут кожа

Еще одна популярная тенденция весны этого года — перчатки. Да не простые, а кожаные и длинные. Кстати, при выборе цветов тут можно будет смело разгуляться. Возьмите цветные, они станут ярким акцентом в образе. Кроме того, поверх перчаток можно будет надеть массивный браслет.

На страже стиля

В головных уборах тоже намечаются изменения. Пиком моды будут кепи — чем-то напоминающий фуражку аксессуар. Не теряют актуальности и другие головные уборы: шапка-таблетка и классическая бейсболка.

Пришли из нулевых

Вернулись в тренды и ботинки-сникерсы. Внешне такая обувь выглядит как кроссовки на танкетке, и их активно носили в период нулевых годов. Конечно, позже тренд на сникерсы сошел на нет, и стилисты массово начали отменять эту якобы «уродливую» обувь. Однако мода циклична! И теперь мы снова увидим сникерсы на улицах Москвы. Кстати, многие девушки отмечают, что такие ботинки очень удобны в носке.

С подиума

Не выходят из моды и расслабленные пижамные штаны в стиле Dolce & Gabbana. Их можно носить как дамам, так и мужчинам. Кстати, подобную модель часто сочетают с низкими уггами, бомбером или даже пиджаком!

СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО

Тотал-спорт. Спортивные вещи для повседневной носки в едином образе уже не актуальны. А если хочется динамичный образ, соберите его в стиле спорт-шик — гибрид спортивного и кэжуал-образов. Также к антитрендам относятся чрезмерное количество флисовых вещей в образе: оставьте их для вылазок на природу;

Заниженная посадка брюк. Вместо нее лучше выбирать модели со средней посадкой;

Телесные колготки. Хотите создать интересный образ с юбкой или платьем, откажитесь от телесного капрона. Конечно, подобные колготки будут уместны, например в деловых образах. Однако для стильного и фотографичного лука лучше выбирать черные или цветные. А абсолютным хитом будут серые!

ВАШ ЦВЕТ ПО ТИПАЖУ

Драматик

Черты лица драматика часто четкие, угловатые. Люди-драматики отличаются, например, ярко выраженными скулами или резкой линией подбородка. Носу драматика также заметный, он бывает прямым или с горбинкой.

Подходят: фуксия, черный, белый, чистый серый, синий, а также ледяные пастельные тона.

Романтик

Для романтиков характерны мягкие, округлые черты лица. Голова романтика может быть в форме сердца, а на его лице вы увидите плавные линии: большие глаза, пухлые губы, мягкий, часто с небольшой округлостью на кончике нос. Девушка-романтик может напоминать принцессу из сказки.

Подходят: пастельные оттенки: кремовый, пудрово-розовый, сиреневый, бордовый, глубокий шоколадный, сложные оттенки серого (например, грифельный).

Гамин

Черты лица гамина — комбинация между драматиком и романтиком. Они могут быть крупными и выразительными на миниатюрном лице с острыми акцентами (острый подбородок, выступающие скулы). Нос у такого типа внешности часто вздернутый.

Подходят: комбинация белого и черного, бирюзовый, алый, изумрудный.

Натурал

Черты лица широкие и открытые. Лицо у таких людей характерно сбалансированными пропорциями, без резких углов или излишней мягкости. Скулы неярко выражены, челюсть и подбородок могут быть квадратными или округлыми. Нос прямой, а глаза часто широко расставлены.

Подходят природные оттенки: хаки, оливковый, терракотовый, песочный, коричневый, горчичный, джинсовый синий или приглушенный бирюзовый .