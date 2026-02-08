Ксения Собчак снялась в полупрозрачной блузе

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак продемонстрировала фигуру в полупрозрачной блузе. Знаменитость разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ксения Собчак стояла перед зеркалом в белой полупрозрачной блузе, под которую надела черный бюстгальтер. Журналистка дополнила образ кожаными брюками с разрезами, туфлями на каблуках с анималистичным принтом и золотыми браслетами. Телеведущая позировала с гладким низким пучком и макияжем.

На днях Ксения Собчак приняла участие в съемках рекламной кампании бренда IRNBY. На одном из фото журналистка предстала перед камерой в коричневой толстовке, коротких шортах и кожаных ботфортах. Телеведущей уложили распущенные волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и коричневой помадой. На другом фото знаменитость предстала в красной толстовке, черном топе и облегающих брюках.

До этого Ксения Собчак опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в черном корсете из кружева Dolce & Gabbana, который сочетала с юбкой на молнии, жакетом, ажурными колготками и туфлями. Журналистка дополнила образ массивными серьгами, колье и кольцами. Образ знаменитость завершила клатчем «из макарон».