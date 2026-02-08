Дочь президента США Дональда Трампа, Иванка Трамп, появилась на публике в сияющем мини-платье. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Иванка Трамп посетила благотворительное мероприятие фонда Curetivity, основанного ее братом Эриком Трампом и оказывающего поддержку детской исследовательской больнице Сент-Джуд. Бизнесвумен выбрала для закрытого мероприятия наряд, принадлежавшей ее матери Иваны. Она надела белое мини-платье, украшенное пайетками. Образ знаменитости дополнили серьги с бриллиантами, блестящий клатч и туфли на каблуках. Дочь Трампа уложила волосы в пучок и сделала вечерний макияж.

© Газета.Ru

В январе Иванка Трамп снялась в черном мини-платье, которое было украшено золотой вышивкой и поясом. Дочь президента США добавила к наряду капроновые колготки, туфли на каблуках и сумкой. Бизнесвумен была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками, румянами и розовым блеском. Знаменитость позировала на фоне пальм.

До этого Иванка Трамп с сыном Фредериком и дочерью Арабеллой Роуз встретилась с бейсболистом Брэндоном Ниммо. Дочь президента Америки вышла на публику в черной облегающей майке, синей джинсовой мини-юбке, кожаных лоферах и солнцезащитных очках. Бизнесвумен позировала с уложенными волосами в локоны и макияжем в естественном стиле.