Певица Ани Лорак снялась в облегающем платье с разрезами

Певица Ани Лорак показала фигуру в облегающем платье с разрезами. Артистка разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

47-летняя Ани Лорак появилась на публике в черном обтягивающем платье-миди с разрезами, которое дополнила бежевыми атласными туфлями на каблуках. Певица также надела массивные золотые браслеты и серьги. Поп-исполнительница собрала волосы в высокий гладкий хвост. Ей также сделали вечерний макияж.

В январе Ани Лорак показала кадры, сделанные во время отдыха с супругом на Мальдивах. В ролике певица предстала в красном бикини, черной мини-юбке и солнцезащитных очках. Поп-исполнительница была запечатлена с собранными в пучок волосами и без косметики. Исаак Вирджаку шел в темной майке с принтом и шортах.

Звезда впервые встретилась с возлюбленным в Греции: тогда мужчина пригласил Лорак на свои тренинги, а во время ретрита исполнительница познакомилась с ним поближе, и у пары начался роман. Испанец живет на Ибице. В своих соцсетях он также называет себя «целостным велнес-экспертом» и «создателем позитивной кармы», разделяющим концепцию «философии радости». Возлюбленный певицы был женат — от прошлых отношений у него есть сын и дочь.

