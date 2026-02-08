Возлюбленная Тимати надела облегающее платье в пайетках

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова появилась на публике в облегающем платье. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Валентина Иванова снялась в черном обтягивающем платье, которое было украшено пайетками. Модель также надела серьги с бриллиантами. Возлюбленная Тимати была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле в автомобиле.

© Газета.Ru

Недавно модель продемонстрировала фигуру после родов, которые прошли 2 августа. Она опубликовала в личном блоге видео, где предстала перед камерой в белом облегающем платье, которое дополнила укороченной шубой в тон, массивной цепью и бордовой сумкой. Модель позировала с уложенными волосами и макияжем в естественном стиле.

В январе Валентина Иванова показала в Instagram, как выглядела до популярности. Она приняла участие в тренде и выложила фотографии, сделанные в 2016 году. На одном из кадров модель предстала с длинными волосами и челкой. Она позировала с макияжем с черной подводкой. Девушка была одета в рубашку и легинсы.