Объяснен феномен вечно молодых 40-летних

В социальных сетях популярен тренд, посвящённый сравнению зумеров и миллениалов. Многие блогеры и их подписчики считают, что миллениалы зачастую выглядят моложе, чем зумеры, хотя старше последних. В беседе с RT эксперты объяснили, что причин у этого феномена несколько. Во-первых, современная мода уже не требует от каждого выглядеть максимально молодо и презентабельно. Поэтому молодёжь расслабленнее относится к стилю одежды, макияжу и причёскам. Во-вторых, миллениалы придерживаются здорового образа жизни — это помогает им сохранять продуктивность.

— Есть мнение, что миллениалы (люди, родившиеся в 1980-е и начале 1990-х) выглядят моложе, чем зумеры. Об этом парадоксе много пишут в социальных сетях. Замечают ли медики омоложение населения?

Врач-терапевт, профпатолог КДЦ РУДН Мария Сметанина:

— Вопрос о восприятии возраста действительно интересный и часто вызывает дискуссии. На этот счёт ведутся исследования, но однозначно сказать, что население в глобальном масштабе молодеет, наука пока не может. Однако ясно, что развитие медицины в целом, а также пластической хирургии и косметологии позволяет пациентам дольше сохранять молодость кожи и здоровье организма. Омолаживающие процедуры стали более доступными и эффективными. Кроме того, сегодня больше возможностей для правильного питания и занятий спортом. Всё это способствует улучшению общего состояния здоровья и внешности людей. Свою роль играет и психологический фактор. Если человек чувствует себя молодым, энергичным, то и окружающие воспринимают его именно так.

— Есть гипотеза, которая объясняет этот феномен — якобы миллениалы больше заботятся о здоровье, а молодёжь его пока не ценит и ведёт менее здоровый образ жизни. Могут ли недосып, курение и неправильное питание сильно навредить организму в юности?

М.С.: Такая гипотеза имеет право на существование. Действительно, современные тенденции показывают, что представители поколения Z (рождённые после 1996 года) зачастую ведут менее здоровый образ жизни. Недосып, курение, злоупотребление алкоголем и неправильное питание негативно влияют на иммунную систему, когнитивные функции, повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, болезней дыхательной системы, ожирения и депрессии. Конечно, молодой организм обладает высокой способностью к восстановлению и адаптации. Метаболизм ускорен, что помогает тканям быстро восстанавливаться. Однако это не значит, что вредные привычки не разрушают здоровье.

— С какого возраста нужно начинать заботу о здоровье, чтобы не просто долго прожить, но и хорошо выглядеть в пожилом возрасте?

М.С.: Желательно с ранних лет, когда закладываются привычки и образ жизни. Правильное питание, физическая активность и достаточный сон в детстве формируют фундамент для хорошего здоровья в будущем. Когда мы говорим о биологическом возрасте, то имеем в виду состояние организма и всех его систем. Здоровье отражается и на внешнем виде. Наличие морщин, пигментных пятен и сосудистой сетки на коже может говорить о проблемах с внутренними органами. Однако судить о биологическом возрасте только по лицу не совсем корректно. Внешность может зависеть от многих факторов, включая наследственность, уход за кожей, уровень стресса и даже настроение. Более точную оценку дают лабораторные анализы и генетические исследования.

— Сегодня в социальных сетях активно обсуждается мнение, что миллениалы выглядят моложе зумеров. На ваш взгляд, это объективный феномен (люди начали медленнее стареть) или психологический эффект восприятия?

Клинический психолог, преподаватель кафедры психологии и педагогики РУДН кандидат психологических наук Юлия Акимкина:

— Парадокс «эстетической молодости» миллениалов следует рассматривать в контексте формирования личности поколения 1980—1990-х годов и социально-экономической среды того времени. Миллениалы ориентируются на более классические стандарты красоты, если сравнивать с современными трендами. Установка «красота требует жертв» воспринималась ими буквально. В юности они старались следовать модным тенденциям, чтобы быть принятыми обществом, и, полагаю, эта установка во многом сохранилась. Кроме того, миллениалы проводили больше времени в реальном социальном взаимодействии — во дворах, на улице, в живом общении. Внешняя самопрезентация имела большое значение. Зумеры же больше погружены в онлайн-взаимодействие. Появились новые тренды — бодипозитив, принятие себя, сокращение живого общения. Мода тоже изменилась, стала более свободной (оверсайз, сочетание несочетаемого). Общество уже не требует от каждого выглядеть максимально молодо и презентабельно. Безусловно, всё это влияет на поведенческие стратегии. Хотелось бы ещё обратить внимание на то, что, поскольку миллениалы старше, они порой просто вынуждены вести здоровый образ жизни, чтобы нормально себя чувствовать. Осознанная забота о себе приводит к продлению молодости.

— От чего в первую очередь зависит восприятие человека молодым или старым? От наличия морщин, седины? Или большую роль играют походка, осанка, мимика, поведение?

Ю.А.: Любой человек воспринимается комплексно. Уже через семь — десять секунд у нас формируется целостный образ личности. Не количество морщин и седых волос намекает на возраст, а скорее манера двигаться, осанка, стиль одежды, мимика. Если говорить о психологическом восприятии молодости, то она обычно ассоциируется с такими чертами, как открытость, доброжелательность, позитивность, максимализм, энергичность и даже лёгкая наивность, а также амбициозность. Важны оптимизм, отсутствие страдальческих установок и жертвенности.

— Нужно ли вообще стараться выглядеть моложе? И как не стать из-за всех этих усилий молодящимся стариком? Есть ли какие-то подвижки в плане эйджизма, его изживания, чтобы люди могли стареть без стресса?