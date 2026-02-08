Модель и актриса Эмили Ратаковски продемонстрировала фигуру в облегающем топе. Манекенщица поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя Эмили Ратаковски стояла перед зеркалом в черном облегающем топе с длинными рукавами, который сочетала с голубыми джинсами и красными кожаными сапогами с анималистичным принтом. Модель позировала с распущенными волосами и макияжем с черной подводкой. Снимок был сделан во время шопинга манекенщицы.

© Газета.Ru

В конце октября Эмили Ратаковски стала героиней нового выпуска журнала Beyond Noise. На обложке модель предстала в шубе средней длины без бюстгальтера. Манекенщица с уложенными распущенными волосами сидела на стуле перед камерой. На другом фото актриса позировала полностью обнаженной. Знаменитость была запечатлена сбоку, прикрыв рукой грудь.

В декабре Эмили Ратаковски появилась на публике в красном облегающем мини-платье и черных капроновых колготках. Модель позировала перед камерой с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками, персиковыми румянами и помадой. Манекенщица стояла у елки.