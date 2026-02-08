Меган Маркл пришла на гала-вечер в платье с декольте и шлейфом

Герцогиня Меган Маркл вышла на публику в платье с декольте и шлейфом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Меган Маркл пришла на ежегодный благотворительный гала-вечер Fifteen Percent Pledge, который состоялся 7 февраля в Лос-Анджелесе. Жена принца Гарри позировала на красной дорожке в молочно-черном макси-платье Harbison Studio с декольте, разрезом и шлейфом. Герцогиня дополнила наряд босоножками на каблуках, массивными серьгами и кольцом. Знаменитости уложили волосы в гладкий пучок и сделали вечерний макияж.

24 января принц Гарри и Меган Маркл стали гостями кинофестиваля «Сандэнс». Супруги представили документальный фильм «Королевы печенья», где выступили в роли исполнительных продюсеров. Герцогиня Сассекская появилась на мероприятии в черной водолазке, которую сочетала с облегающими расклешенными брюками и ботильонами. Она также надела серьги, браслеты и кольца. Меган Маркл уложила волосы и сделала макияж в естественном стиле.

Принц Гарри предпочел лонгслив, жилет, зеленые брюки и коричневые замшевые ботинки.