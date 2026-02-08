Амаль Клуни вышла в свет в черном платье с откровенным декольте

Женщина появилась вместе с мужем Джорджем Клуни на ужине в Милане. Пара выглядела роскошно, Джордж выбрал стильный темно-синий костюм

Амаль Клуни потрясла публику элегантным образом на ужине по случаю открытия Omega House в Милане, пишет Daily Mail. Она появилась под руку с мужем Джорджем Клуни, отметившимся в безупречном стильном костюме.​

Амаль, 47-летняя супруга актера, юрист по образованию, выбрала черное платье без бретелей с разрезом-серебрянкой, подчеркивающее стройные ноги. Ее супруг Джордж, 64-летний голливудский актер, был элегантен в темно-синем костюме-двойке, белой рубашке и черных туфлях.

Пара держалась за руки на красной дорожке гламурного ужина, приуроченного к запуску бутика люксовых часов и старту Зимних Олимпийских игр 2026.

Событие прошло в Милане накануне пышной церемонии открытия Олимпиады в Сан-Сиро (75 тыс. мест), где выступят Мэрайя Кэри (на итальянском), Андреа Бочелли и 1300 артистов. Среди гостей — вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и президент Италии Серджо Маттарелла. Игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с парадами в других городах.​