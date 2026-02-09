Экс-футболистка снялась в купальнике для журнала

$77.0591.05

Экс-футболистка снялась в купальнике для Sports Illustrated

Известная экс-футболистка и владелица спортивного клуба Бриттани Махомес попала на обложку журнала Sports Illustrated Swimsuit. Снимки знаменитости опубликованы на сайте издания.

30-летняя спортсменка снялась в красно-желтом купальнике, который частично оголял ее тело. Телезвезда показала фигуру через год после родов третьего ребенка — дочери Голден Рей.

В марте 2024 года Махомес показала на фото проблемную кожу лица без макияжа. Она продемонстрировала лицо крупным планом, отказавшись от косметики и сделав акцент на особенностях своей внешности в виде покраснений.

«Сейчас я борюсь с проблемной кожей, пытаясь понять, почему у меня появляются воспаления вокруг рта, похожие на аллергию», — отметила автор постов.