Экс-футболистка снялась в купальнике для журнала

Известная экс-футболистка и владелица спортивного клуба Бриттани Махомес попала на обложку журнала Sports Illustrated Swimsuit. Снимки знаменитости опубликованы на сайте издания.

30-летняя спортсменка снялась в красно-желтом купальнике, который частично оголял ее тело. Телезвезда показала фигуру через год после родов третьего ребенка — дочери Голден Рей.

В марте 2024 года Махомес показала на фото проблемную кожу лица без макияжа. Она продемонстрировала лицо крупным планом, отказавшись от косметики и сделав акцент на особенностях своей внешности в виде покраснений.