Рита Ора обнажилась для свежего провокационного снимка

Рита Ора впечатлила поклонников свежим снимком с обнажённой грудью. В личном блоге в запрещённой соцсети певица опубликовала провокационное фото, на котором предстала полностью без одежды. И хотя позу артистка выбрала очень даже скромную, фотография получилась очень даже жаркой.

© Super.ru

Примечательно, что снимок почти полностью повторяет татуировку на теле Риты, которую она также продемонстрировала поклонникам.

Судя по всему, фотография была сделана в отеле Абу-Даби, где чуть позднее Ора выступила с концертом.

Ранее Рита Ора призналась, что до 30 лет считала себя уродливой из‑за общепринятых стандартов красоты. Певица рассказала, что пыталась соответствовать жёстким стандартам индустрии из‑за того, что она не укладывалась в болезненную худобу, требуемую продюсерами и модными критиками.

В итоге звезда поняла, что ей требуется помощь специалиста. Подробнее об этом читайте здесь.

