Рита Ора обнажилась для свежего провокационного снимка
Рита Ора впечатлила поклонников свежим снимком с обнажённой грудью. В личном блоге в запрещённой соцсети певица опубликовала провокационное фото, на котором предстала полностью без одежды. И хотя позу артистка выбрала очень даже скромную, фотография получилась очень даже жаркой.
Примечательно, что снимок почти полностью повторяет татуировку на теле Риты, которую она также продемонстрировала поклонникам.
Судя по всему, фотография была сделана в отеле Абу-Даби, где чуть позднее Ора выступила с концертом.
Ранее Рита Ора призналась, что до 30 лет считала себя уродливой из‑за общепринятых стандартов красоты. Певица рассказала, что пыталась соответствовать жёстким стандартам индустрии из‑за того, что она не укладывалась в болезненную худобу, требуемую продюсерами и модными критиками.
В итоге звезда поняла, что ей требуется помощь специалиста. Подробнее об этом читайте здесь.
