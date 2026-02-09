Супермодель высказалась на тему старения

Американская супермодель Кристи Тарлингтон описала старение фразой «как сильно может измениться внешность». На данную тему она высказалась в интервью для журнала Harper’s Bazaar.

© Lenta.ru

57-летняя знаменитость заявила, что чувствует себя на свой возраст и отмечает значительные визуальные перемены.

«Забавно, как сильно может измениться твоя внешность. Я не задумываюсь об этом, пока не увижу в своей ленте старую фотографию», — указала она.

В то же время манекенщица объяснила, что в основном довольна тем, как постарела, и не боится данного процесса, поскольку, по ее словам, с возрастом приходят мудрость и опыт. При этом она придерживатеся простых правил ухода за собой. Утром модель умывается и обильно увлажняет кожу кремом. Также оставаться бодрой ей помогают хороший ночной сон и физическая активность, например пробежка.

В апреле 2024 года Кристи Тарлингтон также снялась для Harper’s Bazaar воткровенных образах.