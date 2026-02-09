Известного спортсмена прозвали клоуном в сети из-за наряда на вечеринке

Известный бывший игрок в американский футбол Джейсон Келси устроил вечеринку New Heights в Калифорнии в преддверии матча и привлек внимание пользователей сети необычным образом. Снимки и комментарии публикует Page Six.

38-летний спортсмен надел бархатное пальто с рисунком в стиле тай-дай, светлые джинсы и белые кроссовки New Balance. Свой образ он дополнил бейсболкой собственного модного бренда Underdog.

Вместе с ним позировал его брат, Трэвис Келси, который выбрал полосатый кардиган Marni, брюки цвета слоновой кости, белую футболку и бейсболку «Канзас-Сити».

Читатели издания прозвали братьев клоунами из-за нарядов в комментариях под материалом. «Костюм на Хэллоуин из переработанных материалов», «Эти двое, переодетые в клоунов, действительно нуждаются в стилисте. Эти наряды — просто крик о помощи!», «Всего лишь два клоуна!» — написали они.

В декабре 2025 года стала известна стала известна предполагаемая дата свадьбы Трэвиса Келси и Тейлор Свифт. По словам инсайдеров, торжество пройдет 13 июня 2026 года.