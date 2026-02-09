Актер Павел Прилучный спровоцировал слухи о пластической операции. Об этом сообщает издание Super.ru.

© РИА Новости

Павел Прилучный опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, на которых позировал в черной рубашке и брючном костюме. Актер также надел кольцо и браслет. Однако интернет-пользователи обратили внимание не на образ артиста, а на его лицо. По мнению некоторых фанатов, Прилучный стал выглядеть не так, как раньше. Пока одни обвинили актера в использовании искусственного интеллекта, другие заподозрили его в пластике.

«Он как будто пластику сделал», «На себя не похож», «Какой-то совсем измененный, не естественный что ли», «С обработкой ИИ однозначно, на некоторых фото вообще не похож на себя», «Без пластики не обошлось, комочки Биша удалил и губки сделал, ну стильно и красиво», — обсуждали подписчики.

На прошлой неделе Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян пришли на премьеру фильма «Сказка о царе Салтане». Актер позировал перед фотографами в черном костюме и рубашке. Образ дополнили ботинки и сумка. Зепюр Брутян была одета в белое платье с отделкой из перьев. Пара обнималась перед камерами.