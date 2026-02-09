Актриса Кристина Асмус снялась в купальнике во время отдыха на Бали. Артистка поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя Кристина Асмус позировала перед камерой в голубом слитном купальнике. Актриса стояла с мокрыми распущенными волосами и без макияжа. Знаменитость была запечатлена на пляже на фоне гор.

© Газета.Ru

В конце мая Кристину Асмус засняли уходящей за руку с незнакомцем после премии Гильдии кастинг-директоров. Как сообщало издание Super.ru, предполагаемый возлюбленный звезды «Интернов» дождался актрису на улице возле театра Et Cetera. Затем пара стояла с коллегами артистки, «не скрываясь от посторонних глаз», напротив здания. Потом они ушли, держась за руки. Само мероприятие мужчина не посещал, его имя неизвестно.

В январе стало известно, что Кристина Асмус встречается с оператором Валерием Махмудовым. По информации издания Super.ru, мужчина является выпускником Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) по профессии кинооператор. Он работал над такими проектами, как «Сводишь с ума», «Мужу привет», «Иванько», «Жена олигарха», «Happy End» и «Дайте шоу».