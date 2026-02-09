Бывшая гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева продемонстрировала фигуру в платье с разрезом. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ляйсан Утяшева позировала перед камерой в белом макси-платье с разрезом и аппликацией на лифе, которое дополнила кожаной курткой в тон. Бывшая гимнастка завершила образ очками, массивной цепью и кольцами. Знаменитости уложили волосы в высокий пучок и сделали макияж с черными стрелками. Фото были сделаны во время съемок шоу «Выжить в Стамбуле».

© Газета.Ru

Ляйсан Утяшева ведет программу вместе с мужем, комиком Павлом Волей. Телеведущая замужем за шоуменом с 2012 года. Юморист сделал предложение гимнастке, когда она варила на кухне борщ. Телеведущая рассказывала, что в тот момент чистила картофель и не ожидала увидеть возлюбленного с кольцом. У супругов двое детей: сын Роберт и дочь София.

Недавно Утяшева опубликовала в личном блоге видео с супругом. Она предстала перед камерой в черных плавках без лифа бикини. Экс-гимнастка позировала в белой полосатой шляпе и солнцезащитных очках. Телеведущая убрала волосы под головной убор и отказалась от макияжа. Знаменитость загорала в шезлонге, а рядом ее муж Павел Воля читал книгу. Ролик был снят во время отдыха супругов в Дубае.