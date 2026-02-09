Косметолог предупредил о частых ошибках домашнего пилинга

Ну, признавайтесь, у вас же тоже возникает дикое желание время от времени нанести на кожу кислотный состав да по сильнее? Чтобы сбросить шкурку, как змея, и любоваться безупречно ровным тоном, чистой кожей и сиянием, как после хайлайтера.

© Freepik

Да, отшелушивать кожу важно и нужно, но делать это нужно очень осторожно. Достаточно подобрать пилинг с неподходящими кислотами или слишком большим процентом ввода и результат не порадует. Вместе с врачом-косметологом и дерматологом Наталией Склеминой, разбираем самые популярные ошибки домашнего пилинга, которые совершают многие.

Ошибка №1 — слишком сильные составы

В желании добиться идеальной кожи женщин совсем ничего не останавливает. Поэтому многие покупают слишком агрессивные составы, чтобы добиться более выраженного эффекта. Только получается все с точностью да наоборот... В этом случае велика вероятность получить сильное раздражение, серьезные травмы кожи, вплоть до ожогов и рубцов.

«Химический пилинг — процедура, которая вызывает контролируемый химический ожог кожи. В результате клетки начинают интенсивно обновляться и замещаться новыми, происходит мощная регенерация. Существует три вида химических пилинга: поверхностный, срединный и глубокий. Первый можно делать дома, концентрация кислот в препаратах не превышает 20%. Остальные два — это исключительно прерогатива косметолога», — говорит Наталия.

Ошибка №2 — игнорировать тип кожи

При выборе пилинга, как и другого косметического средства, важно учитывать тип своей кожи.

«Обладательницам нормальной кожи подойдут любые химические пилинги. На жирной и комбинированной кожи лучше всего работают пилинги с салициловой кислотой. Если кожа сухая и чувствительная, стоит отдать предпочтения средствам с энзимами», — советует косметолог.

Ошибка №3 — путать скрабы и пилинги

Это одно из самых распространенных заблуждений. Поскрабировать кожу не равно сделать пилинг. Это две разные процедуры. В составе скрабов есть абразивные частички разной фракции, которые работают только с поверхностными слоями кожи. Пилинги по большей части не содержат абразивов. В их составе присутствуют кислоты или энзимы, которые разрыхляют верхний слой кожи, плюс могут работать в глубоких слоях эпидермиса.

«Со скрабами нужно быть очень аккуратными, особенно обладателям чувствительной кожи. Я вообще не советую ими пользоваться, но есть исключения. Например, если слой кожи после пилинга долго не сходит до конца, ей можно помочь отшкуриться скрабами. Но не сразу, а когда пройдет воспаление — не раньше, чем через 3 недели», — отмечает косметолог.

Ошибка №4 — делать пилинг на воспаленной коже

Мы понимаем желание побыстрее избавиться от россыпи прыщиков, но в фазе активного воспаления делать пилинг нельзя.

«Сюда же относятся экзема, дерматиты, раздражение, свежие ранки, ссадины и микротрещинки. С помощью пилинга не получится быстрее справиться с проблемами, а вот усугубить запросто. К тому же, болезненные ощущения будут довольно сильными», — говорит Наталия.

Ошибка №5 — увеличивать дозировку и время экспозиции

Есть такое мнение: чем больше состава нанести на кожу и дольше его подержать, тем лучше будет результат. Но производители не просто так пишут инструкцию на упаковке. Все было рассчитано во время клинических испытаний.

«Увеличение дозировки и время воздействия состава могут спровоцировать раздражение, жжение, зуд, ожог, аллергические реакции, появление больших красных прыщей. Поэтому строго соблюдайте дозировку и не занимайтесь самодеятельностью», — предупреждает эксперт.

Ошибка №6 — игнорировать предпилинговую подготовку

К пилингу нужно готовиться. За 14 дней до процедуры необходимо отказаться от проведения травмирующих процедур. Также рекомендуется перед пилингом использовать средства, которые помогают размягчить роговой слой эпидермиса и облегчить действие кислот. Ну и нельзя наносить пилинг на кожу, которую вы только что поскрабировали, распарили, умыли щелочной пенкой, протерли спиртовым лосьоном, нанесли крем с ретинолом.

Ошибка №7 — не ухаживать за кожей после пилинга

После процедуры на коже могут появиться шелушение и корочки. Во время домашних пилингов такие реакции очень редкие, но иногда случаются. Помогать коже обновляться и сдирать корочки нельзя, иначе есть риск занести инфекцию и получить рубцевание. Вместо этого важно регулярно пользоваться мягкой пенкой для умывания, увлажняющим кремом (желательно с церамидами или ниацинамидом) и санскрином. Это поможет ускорить заживление и минимизирует дискомфорт.

Ошибка №8 — делать пилинг слишком часто

У каждой процедуры есть частотность. Если ее не соблюдать, велик риск травмировать кожу, получить ожоги и неровный микрорельеф.