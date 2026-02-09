Самые стильные свитеры весны и как их носить

Полноценный гид по актуальным трендам трикотажа весны и прохладного лета — эти модели точно будут уместны в любой ситуации.

© Freepik

Готовимся к стильной многослойности, разнообразию фактур и игре оттенков, едва начнет теплеть. Весна 2026 тяготеет к мягким силуэтам, сложным вязкам и вещам, которые прекрасно будут смотреться и в городе, и в поездках, и в расслабленном варианте. Стилист Маша Ведерникова дала советы, на какие модели обращать внимание уже сейчас.

Полосатый свитер в морском стиле

Тельняшка давно вышла за пределы базового гардероба и стала модной константой.

«Весной дизайнеры ведущих брендов снова делают ставку на широкую полоску, контрастные сочетания (молочный и графит, карамель и крем) и слегка объемный крой. Идеальная пара — светлый деним, молочные брюки, юбки миди. В многослойности такоq свитер работает с тренчем или кожаным пальто. Обувь — лоферы, кеды, балетки. Полоска добавляет французской небрежности даже самому простому комплекту», — утверждает эксперт.

Пастельный кардиган

Пудровый, сливочный, фисташковый, небесно-голубой — весной пастель традиционно выходит на первый план, радуя глаз и душу. А кардиган — самый удобный способ вписать цвет в гардероб. Носить будем с джинсами — для расслабленного городского образа или поверх шелкового платья — для вечера. А с костюмными брюками получится идеальный вариант для офиса. Актуальна застежка на мелкие пуговицы и мягкая, плюшевая пряжа.

Короткий свитер чистых оттенков

Укороченные модели в базовых, чистых цветах — молочном, небесно-голубом, сливочном, карамельном — один из самых носибельных трендов весны. Лаконичная длина подчеркивает талию, освежает силуэт и легко вписывается в многослойность, не утяжеляя образ.

«Контраст пропорций здесь играет главную роль. Такой свитер носят с высокими джинсами, костюмными брюками, юбками миди и макси. Это удобный вариант для теплых дней, городских прогулок и поездок», — советует стилист.

Объемный свитер

Свободный силуэт никуда не уходит, но становится легче по весу. Весенний оверсайз — это тонкая шерсть, хлопок, кашемир-микс, а не тяжелая зимняя вязка. Для прохладных вечеров уместен будет вариант с широким шарфом той же фактуры. Лучше всего объемный уютный свитер работает на контрасте с узким низом: леггинсы, прямые джинсы, юбка-карандаш. Можно заправлять частично спереди — это визуально вытягивает силуэт.

«Бабушкин» свитер в этно-стиле

Этнические орнаменты, жаккард, сложная цветная вязка, немного наивный рисунок — этот тренд остается актуальным еще с прошлой осени. Такой свитер выглядит теплым не только по фактуре, но и по настроению — в нем есть и винтаж, и ирония, и модная «домашняя» эстетика, которую глянец активно переосмысляет. Лучше всего он раскрывается в контрасте с современной базой: прямые джинсы, кожаные брюки, однотонные миди-юбки. Можно добавить грубые ботинки или, наоборот, аккуратные балетки — игра на столкновении деревенского и городского только усиливает образ.