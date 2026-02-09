Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева потратила на увеличение груди миллион рублей. Об этом заявил пластический хирург Денис Агапов «Звездачу».

«Если оценить все фотографии Ивлеевой, которые есть в интернете, то видно, что динамика изменения формы торса у нее достаточно яркая. Несмотря на то, что она была в разной весовой категории, груди у нее практически не было, даже если очень сильно постараться, то липофилинг она сделать не сможет. Если носить такую грудь без поддерживающего бюстгальтера и топ не падает, значит стоят импланты. В боковых проекциях видно, что контур большой грудной мышцы поднимается над грудной клеткой, это стопроцентный признак имплантов», — объяснил врач.

Агапов рассказал, что цена увеличения груди зависит от клиники, а также имплантов. По его словам, самый дорогой вид стоит около 300 тысяч рублей. Как утверждает хирург, стоимость операции варьируется от 200 до 800 тысяч.

Недавно Анастасия Ивлеева показала борьбу с целлюлитом. Она позировала в ультракоротких шортах и топе. Волосы блогерша собрала под полотенце. В ролике инфлюэнсерша заявила, что нашла у себя целлюлит и решила с ним бороться. На бедра она нанесла масло, а затем начала проводить по ногам массажером, после которого, по ее словам, остаются синяки.