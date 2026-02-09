Модель и актриса Эмили Ратаковски появилась на публике в платье с открытой спиной. Звезда подиумов поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

34-летняя Эмили Ратаковски позировала в красном макси-платье с открытой спиной, которое сочетала с черной меховой накидкой, массивными серьгами и клатчем. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.

© Газета.Ru

Накануне Эмили Ратаковски опубликовала в личном блоге фото, где стояла перед зеркалом в черном облегающем топе с длинными рукавами, который сочетала с голубыми джинсами и красными кожаными сапогами с анималистичным принтом. Модель позировала с распущенными волосами и макияжем с черной подводкой. Снимок был сделан во время шопинга манекенщицы.

В декабре Эмили Ратаковски появилась на публике в красном облегающем мини-платье и черных капроновых колготках. Модель позировала перед камерой с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками, персиковыми румянами и помадой. Манекенщица стояла у елки.