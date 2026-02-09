Профессор предупредил, когда пластическая хирургия становится зависимостью

Современное общество всё больше увлекается идеей совершенства, и пластическая хирургия стала доступным инструментом для достижения желаемого внешнего вида. Однако, некоторые пациенты, погружаясь в мир метаморфоз, теряют чувство меры и становятся жертвами собственных экспериментов. Как же сохранить баланс между желанием улучшить внешность и сохранением индивидуальности?

Как пояснил в комментарии RuNews24.ru профессор Тигран Алексанян, ключевым моментом в выборе пластической хирургии является понимание своих целей и мотивации.

«Если вы хотите изменить свою внешность ради повышения уверенности в себе и гармонии с собственным отражением, то пластическая хирургия может стать замечательным инструментом», — пояснил он.

Однако, если мотивацией становится стремление к идеальному, недостижимому образу, навязанному медиа, то это может привести к разочарованию и зависимости от процедур. Профессор подчеркивает, что каждый человек уникален, и задача пластического хирурга заключается в том, чтобы подчеркнуть эту индивидуальную красоту, а не создавать «копии» идеалов.

«Мы работаем с природными данными, наша цель — гармонизировать их, сделать более выразительными, но не радикально менять внешность», — объясняет Алексанян.

Одним из основных принципов грамотной пластики является умеренность. По словам эксперта, не стоит стремиться к кардинальным изменениям. Лучше, когда изменения происходят постепенно и незаметно для окружающих.

Такой подход позволяет человеку ощущать себя более красивым и молодым, не вызывая при этом чувства неестественности у окружающих. Качественная пластика должна быть такой, чтобы окружающие замечали изменения, но не могли точно определить, что именно было изменено.

«Например, коррекция контура лица, включающая подтяжку бровей, удаление "мешков" под глазами и коррекцию носогубных складок, может освежить лицо, сделав его более выразительным, не изменяя при этом кардинально черты».

Зависимость от пластической хирургии — это не только физическая, но и психологическая проблема. Люди, стремящиеся к идеалу, могут оказаться в ловушке собственных иллюзий. Профессор Алексанян предупреждает, что постоянное желание улучшать свою внешность может привести к тому, что человек перестанет видеть свою настоящую красоту и уникальность.

«Важно помнить, что пластическая хирургия — это инструмент, который должен использоваться с умом. Каждый человек имеет свою индивидуальность, и задача врача — помочь пациенту увидеть и оценить ее, а не создать образ, который будет соответствовать чужим стандартам».

В мире, где стандарты красоты становятся всё более недостижимыми, важно сохранять чувство меры и понимания. Пластическая хирургия может быть полезным инструментом для улучшения внешности, но лишь при условии, что она используется с осознанием своих истинных целей и уважением к собственной индивидуальности.