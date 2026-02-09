Как стилизовать отросшую челку

Для многих девушек отстричь челку — это важный шаг, который буквально кричит окружающим «Я решила кардинально изменить свою жизнь!». В принципе, так часто и бывает. На смену имиджа мы чаще решаемся, когда прощаемся со старым (парнем, мужем, работой, друзьями, городом).

И ладно, если вы давно хотели челку и сделали это обдуманно, а не отрезали ее в порыве импульсов... Между прочим, она способна придать массу неудобств. Особенно, когда отрастает, заново стричь не хочется, и уже не знаешь, куда ее деть. Но есть несколько классных приемов, которые помогут красиво стилизовать челку. При правильном подходе промежуточная длина будет выглядеть аккуратно и стильно.

Закрепить заколками

Это самый простой способ, которым пользовались еще наши мамы в детстве, когда мы играли в парикмахера и выстригали челку самостоятельно. Благо сейчас можно купить целую кучу стильных и ярких заколок. Используйте их вместе или по отдельности. Закалывайте челку наверх, около ушей или просто по обеим сторонам. Можете попробовать несколько вариантов, чтобы понять какой вам подходит больше всего.

Мокрая укладка

Если вы давно хотели попробовать мокрую укладку, но все руки никак не доходили, то вот вам идеальный момент. Гель для стайлинга и расческа с частыми зубчиками помогут стилизовать и убрать челку без дополнительных аксессуаров. Достаточно нанести гель на волосы и хорошо их прочесать назад. Подсохший гель образует корочку, которая зафиксирует челку.

Victory Rolls

Они же — «валики победы», которые были особенно популярны в 40-е годы XX века в Америке. Отросшую челку разделяют на две половинки, каждую накручивают на плойку или бигуди. У вас должны получиться плотные валики, которые потом фиксируют у линии роста волос с помощью невидимок. Сейчас может прическа и будет выглядеть несколько странно, но не обязательно валики делать настолько выраженными. Да и поиграть с фиксацией тоже можно, осовременивая Victory Rolls.

Ободок

Зафиксировать и спрятать отросшую челку поможет ободок. Зачешите волосы назад и наденьте аксессуар. Готово! Вы можете выбрать минималистичные, объемные, тонкие, широкие, яркие ободки и менять их каждый день.

Укладка челки набок

Боковая челка — история довольно популярная. Выберите сторону, на которую хочется уложить отросшие пряди и действуйте. Достаточно сделать боковой пробор, зачесать челку в нужную сторону и зафиксировать ее стайлингом.

Челка-шторка

Еще один очень трендовый прием. В принципе, сейчас многие девушки просят мастеров постричь им именно челку-шторку. Она уже получается удлиненной и выглядит, как отросшая. Если у вас все-таки была классическая челка, пряди отрасли, тогда просто делайте вид, что так и было. Укладывайте ее, как челку-шторку и все. Лучше всего это делать феном и крупным брашингом, закручивая волосы от себя. Лаком фиксировать не обязательно, чтобы пряди выглядели воздушными.

Косички

Из отросшей челки легко плести косички. Вариантов тут много. Можно заплести одну косу или несколько, оставить свободно висящими по бокам лица или собрать на затылке. Закрепить косичку из челки можно невидимками, заколками или бантиками.