Тренды 2026: какие забудутся быстро, а какие останутся надолго

2026 год в моде похож на смену воздуха в городе: после тяжелых фактур и темной палитры хочется движения, графики и цвета. На подиумах много эффектных трендов, но у каждого своя судьба. Одни хороши как яркая сцена на один сезон, другие легко приживаются в гардеробе и продолжают радовать, даже когда заголовки в модных новостях меняются.

Пышные многослойные юбки: объем, который можно приручить

Пышные юбки в 2026 показывали Chanel, Jacquemus, Balenciaga, Prada, Sacai, Alaia. Где-то это асимметрия и сложная конструкция, где-то многослойность, где-то почти «архитектурный» объем, который держит форму и задает силуэт.

В жизни такая юбка работает лучше всего, когда вокруг нее остается воздух. Ей идет спокойный верх с четкой линией: тонкий трикотаж без декора, плотная рубашка, короткий жакет, который собирает плечи. Чтобы обозначить талию, достаточно легкого жеста: передний край свитера можно чуть заправить, как бы намеком, или выбрать верх, который сам заканчивается на талии и не требует дополнительных приемов.

В прохладный сезон юбка прекрасно дружит с прямым пальто или тренчем: верх задает структуру, а низ добавляет движение. Чтобы образ не ушел в «праздник без повода», выбирайте обувь, которая поддержит городской ритм: лоферы на плотной подошве, лаконичные ботинки, минималистичные кроссовки. И один сильный аксессуар, который добавляет современную графику, например сумка четкой формы или очки в плотной оправе.

По цвету можно смелее выходить за рамки нейтралов. Глубокий синий, бордо, карамель, приглушенный зеленый делают юбку выразительной, но не превращают ее в театральный костюм. В такой версии тренд живет дольше: это просто красивая юбка с характером, а не вещь «на один сезон».

Горошек: сезон, когда он стал многоликим

Полька дот уже прошлым летом активно набирал силу, а в 2026 окончательно закрепился: его показывали Nina Ricci, Schiaparelli, Vetements, MSGM, Valentino. И самое интересное, что горошек в этом сезоне не укладывается в одну картинку. Он бывает крошечным, почти точечной россыпью, и очень крупным, как смелая графика. Он встречается в черно-белой классике, в цвете, на прозрачных тканях и на плотных, в строгих вещах и в нарядных.

Дизайнеры развернули горошек шире привычных платьев и блуз: он появился в брюках, жакетах, легкой верхней одежде, аксессуарах. А иногда точка вообще становится главным мотивом образа, когда принт повторяется с головы до ног и выглядит как единая история.

Как носить горошек так, чтобы он выглядел современно

Начните с маленького штриха, если хочется аккуратного старта. Платок в горошек у лица или сумка с этим принтом оживляют образ и работают как «вкусная» деталь.

Горошек на строгих формах выглядит очень актуально. Рубашка в горох, прямое платье, жакет в точку работают как графика и хорошо сочетаются с однотонными вещами.

Крупный горох просит баланса. Пусть он будет в одной вещи, а все остальное останется спокойным по цвету и фактуре: так принт выглядит продуманным дизайнерским приемом.

Миксы тоже в повестке. Горошек неожиданно красиво дружит с тонкой полоской или спокойной клеткой, если палитра совпадает. Это тот случай, когда образ выглядит «дороже», потому что в нем есть игра.

Горошек универсален всегда, просто в 2026 он стал смелее и разнообразнее: модные дома показали, насколько по-разному одна и та же «точка» может вести себя на разной ткани и изделиях.

Перья: легкая смена фактур, которая притягивает взгляд

Зимой в моде доминировал мех, а весна и лето логично принесли более легкую фактуру. Перья в 2026 активно использовали Chanel, Stella McCartney, Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga. Этот тренд не про базу на каждый день. Он про эффект: внимание, движение, настроение. Вещь с перьями работает как приглашение посмотреть на вас еще раз.

В городе перья лучше воспринимаются как акцент. Манжеты, край топа, тонкая отделка по низу юбки, небольшой аксессуар. Одной детали хватает, чтобы образ выглядел актуально, но не костюмно.

Перья любят «чистое» окружение: гладкие ткани, ровные линии, ясные силуэты. Однако есть еще одна красивая пара — бархат. На контрасте бархатной глубины и легкости пера образ выглядит богаче и интереснее, особенно вечером. Главное правило простое: если в образе есть перья, остальная часть комплекта держится в рамках минимализма. Тогда перо выглядит как модный штрих, а не как попытка сделать наряд «на максимум».

Яркие акценты: цвет, который легко сделать личной подписью

В коллекции Versace весна-лето 2026 заметно больше насыщенных цветов, чем в предыдущих сезонах: алый, оранжевый, ярко-зеленый, фиолетовый, фуксия. Цвет снова воспринимается как энергия и как быстрый способ обновить впечатление.

Яркость лучше всего работает, когда у нее есть мера. Самый практичный сценарий — один цветовой акцент, который подсвечивает лицо или добавляет характер привычному образу. Яркий джемпер или кардиган в паре с нейтральным низом выглядит свежо. Шарф у лица, перчатки или цветная оправа очков мгновенно меняют настроение. Сумка или обувь насыщенного оттенка выполняют ту же задачу, но еще проще в стилизации: вы добавляете деталь и уже выглядите иначе.

Чтобы оттенок выглядел благородно, ему нужна опора. Шоколад, графит, молочный, серо-бежевый «держат» яркость и делают ее взрослее. В таком виде цвет действительно может прожить не один сезон, потому что он не привязан к одной-единственной вещи.

Что стоит взять с собой «в долгую»

Горошек и яркие акценты легче всего становятся частью повседневного гардероба: они гибкие и дают много вариантов. Пышные юбки лучше выбирать в носибельной версии, где объем выглядит современно и дружит с городской одеждой. Перья оставьте как инструмент для вечеров, мероприятий и моментов, когда хочется внимания: они дают быстрый эффект и красиво работают в деталях.