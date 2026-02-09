Спортивная одежда в стиле 2000-х вернулась в моду

Топики, низкая талия и логотипы — всё это возвращается в залы. Эксперты по стилю французского Vogue заявили, что спортивная одежда в стиле 2000-х снова на пике. В 2026 году в тренде оказались характерные наряды, которые носили все модницы нулевых.

Среди вернувшихся хитов — спортивные бюстгальтеры, асимметричные топы и камуфляжные брюки. Знакомый многим стиль можно увидеть, например, в фильме «Лапочка» 2003 года с Джессикой Альбой.

Кроме того, модными вновь стали вещи с крупными логотипами, а также многослойные комбинации (несколько топов одновременно).

