Гипербола и ретро-футуризм: главные тренды украшений 2026 года

фото: freepik.com

Модные показы сезона-2026 подтверждают: аксессуары перестают быть дополнением к образу, становясь его центральным элементом. В этом году дизайнеры делают ставку на смелые формы, игру контрастов и возвращение к эстетике прошлых десятилетий.

Эксперты выделили ключевые направления, которые будут доминировать в ювелирном гардеробе, сообщает канал «стильON».

1. Утрированный объем и массивность

Минимализм уступает место гиперболе. В моде — крупные коктейльные кольца и массивные браслеты-каффы. Главное правило 2026 года: украшение должно быть заметным издалека. Особенно актуальна утрированная многослойность — сочетание нескольких тяжелых цепей или сетов из множества браслетов на одном запястье.

2. Ретро-люкс и «бабушкин сундук»

Эстетика винтажа переживает новый пик популярности. Крупные броши, массивные клипсы и колье с крупными кристаллами в духе 80-х снова в топе. Этот стиль выглядит подчеркнуто дорого и эффектно, добавляя современному образу налет благородного «олдмани».

3. Космические формы и футуризм

Для любителей авангарда дизайнеры подготовили аксессуары «инопланетных» форм. Это украшения с неровными, словно расплавленными краями, зеркальными поверхностями и необычной геометрией. Такие детали идеально вписываются в концепцию цифровой моды и технологичного будущего.

4. Блеск серебра и золото

Главное табу прошлых лет — запрет на смешивание металлов — окончательно снято. Сочетание серебра и золота в одном изделии или сете стало признаком высокого стиля. Также в моду возвращается массивный жемчуг неправильной формы (барочный), который теперь сочетают не с шелком, а с кожей и денимом.

Совет стилиста: При выборе трендовых украшений важно учитывать не только подиумные каноны, но и собственный психотип. Крупные формы требуют уверенности, а футуризм — готовности к экспериментам. Выбирайте те детали, которые гармонируют с вашими природными чертами лица и общим ритмом жизни.

