Названы худшие наряды звезд на Супербоуле

Модные редакторы Daily Mail назвали самые худшие наряды звезд на матче Национальной футбольной лиги (Супербоул). Рейтинг опубликован на сайте издания.

В первую очередь, журналисты отметили образы фотомодели Кендалл Дженнер и блогерши Аликс Эрл, которые посетили спортивное мероприятие в одинаковых нарядах. Знаменитости предстали на публике в черных укороченных топах с глубоким декольте и голубых джинсах с расклешенными штанинами.

Кроме того, в список попали рэпер A$AP Rocky, надевший белую рубашку с огромным логотипом люксового бренда Chanel, и игрок в американский футбол Мэк Холлинс. Спортсмен выбрал для матча костюм Ганнибала Лектера из фильма «Молчание ягнят».

Ранее сообщалось, что пуэрториканский рэпер и певец Bad Bunny выступил на Супербоуле в дешевом наряде.