«Костюм пельменя». Платье Ляйсан Утяшевой подняли на смех в Сети

Платье мастера спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой подняли на смех в сети фразой «костюм пельменя». Видео появилось на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя знаменитость поделилась отрывком очередного выпуска шоу «Выжить в Стамбуле», ведущей которого она стала. На размещенных кадрах она позировала в облегающем белом платье с объемным декором в области груди.

Подписчики оценили образ звезды в коммантариях.

«Ляйсан свои любимые манты надела», «Платье-пельмень», «Реально костюм пельменя», «Пельмешки без спешки», «Пена для бритья», — заявили юзеры.

Ранее в феврале образ жены генерального директора Первого канала Константина Эрнста российской актрисы Софьи Эрнст на кинопремии «Золотой орел» раскритиковали в сети.