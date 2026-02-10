Фото 65-летней звезды «Грязных танцев» в купальнике вызвало споры в Cети

В сети обсудили фигуру 65-летней звезды «Грязных танцев» на фото в купальнике
Американская актриса Дженнифер Грей опубликовала фото в купальнике и удивила пользователей сети. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
65-летняя звезда фильма «Грязные танцы» поделилась снимками с отдыха на пляже. Так, на одних кадрах знаменитость продемонстрировала фигуру в бикини, а на другом — в слитном купальнике с тонкими бретелями. При этом она позировала перед камерой с распущенными волосами и в черных солнцезащитных очках.
Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях:
«По-прежнему великолепна», «С возрастом все красивее», «Одна из самых красивых женщин в мире», «Она такая старая», «Не нужно показывать всем свое тело в таком возрасте», «Я бы не стала публиковать подобные фото».