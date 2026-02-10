Фото 65-летней звезды «Грязных танцев» в купальнике вызвало споры в Cети

Американская актриса Дженнифер Грей опубликовала фото в купальнике и удивила пользователей сети. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

65-летняя звезда фильма «Грязные танцы» поделилась снимками с отдыха на пляже. Так, на одних кадрах знаменитость продемонстрировала фигуру в бикини, а на другом — в слитном купальнике с тонкими бретелями. При этом она позировала перед камерой с распущенными волосами и в черных солнцезащитных очках.

Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях: