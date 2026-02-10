В Сети восхитились внешностью 61-летней звезды «Твин Пикс»

В сети восхитились внешностью американской актрисы Шерилин Фенн на новых фото. Материал приводит Daily Mail.

61-летнюю звезду, исполнившую роль Одри Хорн в сериале «Твин Пикс», запечатлели на улице во время проверки почты. Она предстала перед камерой в серых спортивных брюках, розовой футболке с изображением Иисуса Христа и клогах в тон. Также знаменитость надела солнцезащитные очки в оправе «кошачий глаз» и нанесла на губы красную помаду.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях.

«Приятно видеть, что она не прибегла к пластической хирургии», «По-прежнему выглядит естественно и красиво», «Все еще великолепна», «Никто не остается молодым и красивым вечно, но она и в зрелом возрасте прекрасна», — отметили юзеры.

