Анджелина Джоли пришла на кинопремьеру в «голом» платье без бюстгальтера

Голливудская актриса Анджелина Джоли показала фигуру в «голом» платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

50-летняя Анджелина Джоли пришла на премьеру фильма «Кутюр», в котором сыграла главную роль. Мероприятие состоялось 9 февраля в отеле Pathe Palace в Париже. Актриса появилась на публике в полупрозрачном платье-миди, украшенном пайетками. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость дополнила образ черными туфлями на каблуках, кольцом и серьгами. Джоли уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и розовой помадой.

На прошлой неделе Анджелина Джоли посетила предварительный показ ярмарки современного искусства Art Basel в Катаре. Актриса выбрала для закрытого мероприятия светлое макси-платье с вырезом, рукава и подол которого были украшены бахромой. Артистка дополнила наряд нюдовыми туфлями на каблуках и белым шопером с черной ручкой. Знаменитость позировала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

До этого Анджелина Джоли появилась на кинофестивале в Сан-Себастьяне, Испания. Голливудская актриса позировала перед фотографами в черном макси-платье с глубоким декольте и туфлях на каблуках.