Модель Ирина Шейк опубликовала фото в бюстгальтере и кожаной юбке

Супермодель Ирина Шейк продемонстрировала фигуру в бюстгальтере и кожаной юбке. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании бренда Ermanno Scervino. На одном из фото супермодель предстала перед камерой в черной бюстгальтере, полурасстегнутой рубашке и кожаной юбке. Манекенщица дополнила образ кожаным ремнем, сумкой, ожерельем и сабо на каблуках. Знаменитости уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж.

В январе Ирина Шейк выложила фото, где позировала в корсете из голубого кружева, прямых джинсах и рубашке из денима. Образ дополнил широкий белый ремень. На других фотографиях она была одета в кожаный корсет, платья из кружева, накидки и лаконичные брюки. Волосы модели уложили в низкий пучок и сделали макияж со стрелками и акцентом на блеске на губах.

До этого Ирина Шейк и ее коллега Мона Тугаард стали героинями нового выпуска французского журнала Vogue. Российская супермодель предстала на обложке в черном шелковом топе, который дополнила синими облегающими джинсами. Датская манекенщица позировала в расстегнутой рубашке и кожаной мини-юбке. Знаменитостям уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественном стиле. Автором съемки выступила фотограф Карин Бэкофф.