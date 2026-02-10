Блогерша Оксана Самойлова снялась в откровенном белье

Блогерша Оксана Самойлова снялась в микрошортах и бюстгальтере. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя Оксана Самойлова позировала перед камерой в бюстгальтере, накидке и микрошортах. Блогерша добавила к образу массивное ожерелье. Знаменитость предстала в кадре с собранными в пучок волосами и макияжем.

В январе Оксана Самойлова показала ролик, где позировала в белом облегающем топе, который сочетала с меховой микроюбкой, унтами и пушистой шапкой. Блогерша завершила образ очками с прозрачными стеклами. Знаменитость снялась с уложенными распущенными волосами и макияжем. Видео было записано во время отдыха Самойловой в Куршевеле, куда она была приглашена в рамках пресс-тура бренда Rendez-Vous.

Среди гостей также были журналистка Ксения Собчак, стилист Александр Рогов, модель Елена Перминова, актриса Елизавета Базыкина и другие знаменитости. Они катались на сноубордах, горных лыжах и снегоходах, летали на вертолете и ужинали в ресторанах. Бренд делился фотографиями из пресс-тура в своих соцсетях, однако не все подписчики оценили такой маркетинговый ход.