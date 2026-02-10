Звезда «Холопа» и актриса Саша Бортич снялась топлес. Артистка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

31-летняя Саша Бортич сидела на кровати, повернувшись спиной к камере. Актриса показала татуировку с надписью «Любовь сильнее всего», которую набила на спине. Знаменитость позировала с распущенными волосами и без макияжа.

В июле 2025 года Саша Бортич рассекретила отношения с коллегой Давидом Сократяном. Молодой человек родился в 1998 году в китайском городе Цзямусы. Его мать — китаянка, отец — армянин. Детство Сократян провел в Грузии, но в школу начал ходить уже в городе Петушки Владимирской области.

Известно, что бойфренд Бортич окончил ГИТИС, а среди его наиболее известных проектов: сериалы «Трудные подростки» и «Неверные», а также фильм «Любовь советского союза».

Недавно Саша Бортич рассказывала, что хотела бы родить ребенка от Давида Сократяна. Актриса отмечала, что после неудачного брака боялась думать о пополнении в семье и брать на себя ответственность за второго ребенка.

С 2019 по 2023 год Бортич была замужем за бизнесменом Евгением Савельевым. У них есть сын Александр.