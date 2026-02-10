Нежность в деталях: пять украшений для свидания 14 февраля

День святого Валентина — особенный праздник, когда хочется добавить в образ лёгкости и романтики. Именно аксессуары помогают расставить нужные акценты и придать завершённость любому наряду. Вместе с командой Flowwow собрали варианты украшений, которые идеально подойдут для свидания.

Колье из барочного жемчуга

Жемчуг — неизменная классика, которую 2026 год раскрывает с новой стороны. В моду входят барочные камни неправильной формы. Элегантности и благородства им не занимать, а значит, и в особых случаях они не подведут. Жемчужное колье будет хорошо сочетаться с платьем‑футляром или шёлковой блузкой в спокойной цветовой гамме.

Кулон из эпоксидной смолы

Украшения из эпоксидной смолы мастера изготавливают вручную: в прозрачную основу погружают сухоцветы, пигменты или крошечные декоративные элементы. Каждый аксессуар получается изящным, уникальным, привлекающим внимание. Лучше всего подобные кулоны играют на фоне простых по крою вещей — однотонных платьев, топов или рубашек.

Асимметричные серьги

Аксессуары разной формы или длины — завершающий штрих, который способен полностью преобразить ваш внешний вид. Асимметричные серьги, а также сеты из каффов и подвесок, как минимум, выглядят оригинально, а как максимум — отвечают за динамику. Такие украшения не стоит перебивать яркими деталями или принтами на одежде.

Металлический чокер

Если хочется подчеркнуть или визуально удлинить шею, смело берём на заметку металлические чокеры. Сейчас в тренде модели с гладкой поверхностью, без ярких декоративных элементов. Такой аксессуар будет стильно смотреться в расстёгнутом вороте рубашки или с корсетом без рукавов.

Серьги из розового кварца

Пастельные оттенки — это история про нежность и утончённость. Розовый кварц — универсальный камень, который может выступать как той самой изюминкой, так и гармоничным дополнением. Он сочетается практически со всеми металлами, но больше всего бросается в глаза его союз с серебром и белым золотом.

При выборе украшений для свидания важно помнить о балансе. Лучше остановиться на одном‑двух акцентах, чтобы подчеркнуть стиль и не перегрузить наряд. Правильно подобранные аксессуары не только помогают создать гармоничный образ, но и раскрывают индивидуальность.