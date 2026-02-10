Фабрика лиц и конвейер образов: как не стать «неудачной копией» своих кумиров?

Пластическая хирургия в современном обществе стала неотъемлемой частью стремления к идеалу красоты, особенно среди знаменитостей. Их образы часто служат эталонами, к которым стремятся миллионы людей. К примеру, короткий нос Виктории Бекхэм, выразительные глаза Беллы Хадид и пышные формы Ким Кардашьян стали символами желаемых черт внешности. Однако, как подчеркивают специалисты в области эстетической медицины, стремление к копированию этих идеалов может обернуться серьезными последствиями, включая потерю индивидуальности и гармонии.

© runews24.ru

В комментарии RuNews24.ru профессор Тигран Алексанян, главный врач клиники Art Plastic, рассказал о том, какие виды пластики могут негативно сказаться на внешности звезд и их поклонников.

Почему копирование звезд — опасная игра?

Профессор пояснил, что стремление подражать известным личностям может закончиться разочарованием. Даже самый опытный хирург не сможет создать точную копию внешности другой личности, поскольку каждый человек уникален.

«У каждого из нас есть свои особенности строения костей, форма лица и структура мягких тканей, которые нельзя игнорировать. Например, пышные формы Ким Кардашьян вполне естественны для ее типа фигуры, и они гармонично сочетаются с ее общим обликом. Однако если девушка с астеническим телосложением решит увеличить ягодицы с помощью имплантов, это может привести к нарушению природных пропорций, создавая неестественный и дисгармоничный эффект», — отметил эксперт.

Ринопластика под знаменитость: когда модный нос не подходит

По словам Алексаняна, одной из наиболее тревожных тенденций в эстетической медицине стала ринопластика по образцу звезд. Все чаще пациенты обращаются к хирургам с просьбой сделать нос, как у Виктории Бекхэм или Беллы Хадид, не учитывая индивидуальные анатомические особенности. Нос Виктории Бекхэм, например, идеально сочетается с ее выразительными скулами и острым подбородком.

«Если же попытаться перенести такую форму на лицо с мягкими чертами и квадратным подбородком, результат будет выглядеть неестественно и чуждо. При выборе формы носа критически важно учитывать не только желаемый образ, но и анатомические особенности, такие как строение костей, толщина кожи, структура хрящевой ткани и общий тип внешности. Игнорирование этих факторов может привести к тому, что “звездный” нос будет выглядеть как чуждый элемент на лице», — объяснил хирург.

Булхорн и уменьшение скул: когда пропорции нарушаются

Как отметил эксперт, не только ринопластика, но и другие операции также становятся объектами подражания. Одним из ярких примеров является операция булхорн, которая стала популярной благодаря знаменитостям. Однако такая операция подходит не всем, и результаты могут варьироваться в зависимости от индивидуальных анатомических особенностей пациента. Например, у некоторых людей эта процедура может привести к искажению пропорций лица, что делает его менее привлекательным.

«Уменьшение скул — еще одна операция, которая привлекает внимание. Многие пациенты стремятся сделать свои скулы более высокими и выразительными, как у их кумиров. Однако это может привести к потере естественной гармонии лицевых пропорций. Важно понимать, что каждая операция должна быть индивидуализирована, и что не каждый тип лица подходит для определенного изменения».

Тигран Алексанян подчеркнул, что стремление к идеалу, основанному на образах знаменитостей, может привести к нежелательным последствиям. Пластическая хирургия должна быть направлена на улучшение и подчеркивание индивидуальности, а не на слепое копирование.