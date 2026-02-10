Пилинг-пэды: что это и как включить их в повседневный уход

Хотели бы вы иметь в своей косметичке продукт, который одновременно очищает, отшелушивает, увлажняет, осветляет и обновляет кожу? Как раз такими свойствами обладают пилинг-пэды. На российском рынке они появились не так давно, а вот в Корее порядка 16 лет назад.

Все-таки корейцы молодцы и в плане бьюти идут впереди планеты всей. Пилинг-пэды понятны пока не всем, как и не многие верят в их прекрасные способности отшелушивать кожу. Вместе с косметологом Дарьей Красильниковой разбираемся подробнее, что такое пилинг-пэды и как ими пользоваться.

Что это такое

Пилинг-пэды представляют собой круглые диски из мягкого материала (часто из хлопка или микрофибры), похожие на обычные ватные диски. Обычно продаются в небольших упаковках от 20 до 50 штук, но есть и поштучные экземпляры в одноразовой упаковке, которую удобно брать с собой. Пропитаны диски тоником, сывороткой или эссенцией с активным составом. Механизм работы пилинг-пэдов сочетает в себе механическую и химическую эксфолиацию. Одна сторона пилинг-пэдов рельефная, полирует кожу, позволяет проводить отшелушивание ороговевших клеток, вторая — гладкая, используется для завершения очищения и питания кожи.

«Основная задача пилинг-пэдов — мягкое отшелушивание ороговевших частичек кожи и стимуляция обновления клеток. В составе, как правило, есть кислоты в низкой концентрации, поэтому дома пользоваться пэдами вполне безопасно. В результате использования средства очищаются поры, выравнивается микрорельеф кожи, исчезает шелушение», — говорит Дарья.

Регулярная и бережная эксфолиация кожи позволяет ей быстрее обновляться, лучше впитывать активные компоненты уходовых продуктов и выглядеть свежей. Пилинг-пэды помогают сделать кожу мягкой и ровной, улучшить цвет лица, слегка осветлить пигментные пятна следы постакне, сократить выраженность несовершенств. Благодаря очищению и эксфолиации снижается склонность к закупорке пор, воспалениям и интенсивной выработке себума.

«Пропитка пилинг-пэдов кроме кислот содержит и ухаживающие компоненты. Это могут быть экстракты растений, эфирные и растительные масла, гиалуроновая кислота, церамиды, пантенол, алантоин, витамин С. Поэтому после использования пэдов практически никогда не бывает сухости, раздражения и покраснения. Ухаживающие компоненты нивелируют все возможные реакции. Бывают, конечно, исключения. Но чаще всего, никаких нежелательных реакций не появляется», — отмечает эксперт.

Как подобрать пилинг-пэды

Собственно, как и всю уходовую косметику — по типу кожи и желаемому результату. Например, если вы ищите средство, которое хорошо очистит поры и кожу от различных загрязнений, остановите выбор на отшелушивающие и очищающие пэды. Они пропитаны кислотами, которые растворяют загрязнения и удаляют ороговевшие частички.

Если на коже очень много черных точек, тогда ваш вариант пилинг-пэды, которые содержат компоненты, абсорбирующие себум. И опять это кислоты. Лучше всего для таких целей подойдут салициловая и гликолевая.

Обладателям проблемной кожи подойдут пэды, пропитанные кислотами, экстрактом чайного дерева, ниацинамида. Активные компоненты мягко успокаивают воспаления, рассасывают прыщики, уничтожают патогенные микроорганизмы и предотвращают появление новых высыпаний.

Чтобы выровнять тон кожи, увлажнить ее, придать сияние и осветлить пигментные пятна, снова помогут пэды с кислотами. Но также в составе должны присутствовать гиалуроновая кислота, витамин С, пантенол, экстракт центеллы азиатской, алоэ вера и любые другие увлажняющие и успокаивающие активы.

Как правильно пользоваться пилинг-пэдами

На самом деле, ничего сверхъестественного от вас не требуется. Все просто, как 2х2. Но все-таки лучше придерживаться определенной последовательности, чтобы эффект был максимальным.

Кожа очищается с помощью пенки или геля. Использовать пэд на грязной коже с макияжем — не самая лучшая затея. Все-таки он не предназначен для демакияжа. Мягко проведите рельефной стороной диска по коже, избегая область вокруг глаз и губ. Затем пройдитесь гладкой стороной. Во время пилинга не давите на пэд, чтобы не травмировать кожу. После использования некоторых пэдов нужно умываться сразу же после использования, другие позволяют оставлять активный состав на 3-5 минут. Для усиления эффекта можно ненадолго прижать пэд к проблемным зонам. Минут через 5-10 нанесите на кожу свой привычный уход. Если идете на улицу в дневное время суток, не забудьте про санскрин.

Умываться или не умываться — вот в чем вопрос!