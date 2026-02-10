Пилинг-пэды: что это и как включить их в повседневный уход
Хотели бы вы иметь в своей косметичке продукт, который одновременно очищает, отшелушивает, увлажняет, осветляет и обновляет кожу? Как раз такими свойствами обладают пилинг-пэды. На российском рынке они появились не так давно, а вот в Корее порядка 16 лет назад.
Все-таки корейцы молодцы и в плане бьюти идут впереди планеты всей. Пилинг-пэды понятны пока не всем, как и не многие верят в их прекрасные способности отшелушивать кожу. Вместе с косметологом Дарьей Красильниковой разбираемся подробнее, что такое пилинг-пэды и как ими пользоваться.
Что это такое
Пилинг-пэды представляют собой круглые диски из мягкого материала (часто из хлопка или микрофибры), похожие на обычные ватные диски. Обычно продаются в небольших упаковках от 20 до 50 штук, но есть и поштучные экземпляры в одноразовой упаковке, которую удобно брать с собой. Пропитаны диски тоником, сывороткой или эссенцией с активным составом. Механизм работы пилинг-пэдов сочетает в себе механическую и химическую эксфолиацию. Одна сторона пилинг-пэдов рельефная, полирует кожу, позволяет проводить отшелушивание ороговевших клеток, вторая — гладкая, используется для завершения очищения и питания кожи.
«Основная задача пилинг-пэдов — мягкое отшелушивание ороговевших частичек кожи и стимуляция обновления клеток. В составе, как правило, есть кислоты в низкой концентрации, поэтому дома пользоваться пэдами вполне безопасно. В результате использования средства очищаются поры, выравнивается микрорельеф кожи, исчезает шелушение», — говорит Дарья.
Регулярная и бережная эксфолиация кожи позволяет ей быстрее обновляться, лучше впитывать активные компоненты уходовых продуктов и выглядеть свежей. Пилинг-пэды помогают сделать кожу мягкой и ровной, улучшить цвет лица, слегка осветлить пигментные пятна следы постакне, сократить выраженность несовершенств. Благодаря очищению и эксфолиации снижается склонность к закупорке пор, воспалениям и интенсивной выработке себума.
«Пропитка пилинг-пэдов кроме кислот содержит и ухаживающие компоненты. Это могут быть экстракты растений, эфирные и растительные масла, гиалуроновая кислота, церамиды, пантенол, алантоин, витамин С. Поэтому после использования пэдов практически никогда не бывает сухости, раздражения и покраснения. Ухаживающие компоненты нивелируют все возможные реакции. Бывают, конечно, исключения. Но чаще всего, никаких нежелательных реакций не появляется», — отмечает эксперт.
Как подобрать пилинг-пэды
Собственно, как и всю уходовую косметику — по типу кожи и желаемому результату. Например, если вы ищите средство, которое хорошо очистит поры и кожу от различных загрязнений, остановите выбор на отшелушивающие и очищающие пэды. Они пропитаны кислотами, которые растворяют загрязнения и удаляют ороговевшие частички.
Если на коже очень много черных точек, тогда ваш вариант пилинг-пэды, которые содержат компоненты, абсорбирующие себум. И опять это кислоты. Лучше всего для таких целей подойдут салициловая и гликолевая.
Обладателям проблемной кожи подойдут пэды, пропитанные кислотами, экстрактом чайного дерева, ниацинамида. Активные компоненты мягко успокаивают воспаления, рассасывают прыщики, уничтожают патогенные микроорганизмы и предотвращают появление новых высыпаний.
Чтобы выровнять тон кожи, увлажнить ее, придать сияние и осветлить пигментные пятна, снова помогут пэды с кислотами. Но также в составе должны присутствовать гиалуроновая кислота, витамин С, пантенол, экстракт центеллы азиатской, алоэ вера и любые другие увлажняющие и успокаивающие активы.
Как правильно пользоваться пилинг-пэдами
На самом деле, ничего сверхъестественного от вас не требуется. Все просто, как 2х2. Но все-таки лучше придерживаться определенной последовательности, чтобы эффект был максимальным.
- Кожа очищается с помощью пенки или геля. Использовать пэд на грязной коже с макияжем — не самая лучшая затея. Все-таки он не предназначен для демакияжа.
- Мягко проведите рельефной стороной диска по коже, избегая область вокруг глаз и губ. Затем пройдитесь гладкой стороной. Во время пилинга не давите на пэд, чтобы не травмировать кожу.
- После использования некоторых пэдов нужно умываться сразу же после использования, другие позволяют оставлять активный состав на 3-5 минут.
- Для усиления эффекта можно ненадолго прижать пэд к проблемным зонам.
- Минут через 5-10 нанесите на кожу свой привычный уход. Если идете на улицу в дневное время суток, не забудьте про санскрин.
Умываться или не умываться — вот в чем вопрос!
«Большинство пилинг-пэдов не требуют умывания, потому что средство изначально не предполагало, чтобы его смывали. В этом все корейцы — для них чем проще и ленивее, тем лучше. Но есть исключения, о которых всегда пишут в инструкции. Если написано производителем, что сыворотку от пэда надо смыть, не игнорируйте это правило. Также стоит ориентироваться на собственные ощущения. Если в инструкции не написано, что продукт нужно смывать, но вы чувствуете дискомфорт, покалывания, жжение, на коже остается липкий слой, умойтесь обычной водой. Кстати, пилинг-пэды можно использовать не только для кожи лица. Ими удобно отшелушивать кожу спины и зоны декольте», — говорит Дарья.