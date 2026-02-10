Звезда «Эмили в Париже» вышла на публику в полупрозрачном платье

Звезда сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз продемонстрировала фигуру в полупрозрачном платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

36-летняя Лили Коллинз была замечена на вечеринке Maison Perrier в Лондоне 9 февраля. Актриса выбрала для закрытого мероприятия черное полупрозрачное платье от Жан-Поля Готье, под которое надела боди в тон. Артистка добавила к образу туфли на каблуках, кольцо и серьги. Звезде «Эмили в Париже» уложили волосы и сделали вечерний макияж с зелеными тенями и красной помадой.

В декабре Лили Коллинз стала гостьей премьеры пятого сезона сериала «Эмили в Париже». Актриса вышла в свет в черном макси-платье с декольте до пупка, украшенном пайетками и бархатом. Артистка дополнила образ блестящими туфлями на каблуках, серьгами и колье. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и бордовой помадой, а стилист уложил волосы назад.

До этого Лили Коллинз подловили папарацци в Париже. Актриса появилась на публике в коричневом полосатом костюме, который состоял из жакета, топа с золотыми пуговицами и широких брюк. Артистка дополнила образ кольцом, серьгами и черным кожаным клатчем. Знаменитость уложила распущенные волосы и сделала макияж с коричневыми тенями и розовой помадой.