Сексолог назвал один из козырей женской притягательности

Уникальный стиль — один из козырей женской притягательности. Об этом «Газете.Ru» рассказал сексолог-психотерапевт Андрей Булах.

«Чтобы сохранить или усилить свою сексуальность, важно заниматься собой: понять свои сильные стороны, работать над слабыми, развивать тело и речь, искать свой уникальный стиль. Это путь к внутреннему балансу, физическому и психологическому», — заявил эксперт.

Булах отметил, что по-настоящему уверенной в себе женщине не нужно доказывать свою привлекательность — она реализовалась в разных направлениях жизни. Он также подчеркнул, что сексуальность совершенно точно не приравнивается к демонстрации финансовой независимости.

«Сегодня в принципе выставлять напоказ богатство — это моветон. Сексуальная сила женщины — во взгляде, в грации, в спокойном достоинстве. Она открыта для общения, это уровень на равных», — отметил врач.

По мнению эксперта, сексуальная женщина — та, у которой есть сохраненное желание, она испытывает удовольствие от близости, ей нравится общаться с мужчинами и обсуждать секс. При этом, как утверждает Булах, слишком вызывающее поведение может оттолкнуть мужчину, потому что он понимает, что такую партнершу нужно удержать и затратить на это много ресурсов.

Врач заявил, что у успешных женщин, как правило, более высокий уровень тестостерона.

«Есть такое понятие, как кроссполовая акцентуация. Это заострение черт, не свойственных традиционному представлению о женщинах и мужчинах, то есть подчеркнутая маскулинность у женщин и выраженная фемининность у мужчин. В идеале лучше избегать такой кроссполовой трансформации, когда в погоне за успехом женщина начинает чрезмерно проявлять маскулинные черты. Сильному мужчине такая девушка может бросить неосознанный вызов, а слабого просто подавит. Сексуальность лучше раскрывается там, где есть возможность быть разной», — подчеркивает эксперт.

Врач рассказал, что сохранить сексуальность в отношениях часто мешает хроническая усталость и режим многозадачности. В таком случае сексолог рекомендовал пересмотреть приоритеты, уделять больше времени себе и не пренебрегать помощью специалистов.

«Нужно понимать, что сексуальная жизнь является важным критерием общего здоровья и успешности. В отличие от мужчины женщина более пластична: у нее больше возможностей для перестройки мозга, психики, поведения. Существует много способов восстановления ментального и физического здоровья — от витаминотерапии до релаксации и телесных практик. Если мы говорим про сексуальные аспекты, стоит подумать, на каком месте в жизни женщины находится секс. Если он даже не входит в топ-5, стоит начать концентрироваться на сексуальных стимулах, мыслях, фантазиях, представлениях, реальных ощущениях. Есть немало инструментов, которые позволяют озвучивать свои желания партнеру и выстраивать здоровые отношения», — заявил Булах.

Сексолог подчеркнул, что нужно найти мужчину, рядом с которым можно быть собой, чувствовать поддержку. По его словам, партнер может быть даже менее успешен социально или финансово, но он должен быть реализован в своей сфере, иметь внутренний стержень и стремление развиваться. Булах считает, что именно такой мужчина будет воспринимать женскую сексуальность и успех не как угрозу, а как афродизиак. Он отметил, что при этом необходимо уважать и поощрять партнера за его интеллект, стремление к развитию и профессионализм.