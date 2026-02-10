Звезда «Горничной» посетила кинофестиваль в платье Мэрилин Монро

Звезда «Горничной» и актриса Сидни Суини вышла в свет в платье кинодивы Мэрилин Монро. Об этом сообщает издание Page Six.

© globallookpress

Сидни Суини посетила Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре. Актриса выбрала для закрытого мероприятия молочное платье Ceil Chapman с декольте, в котором Мэрилин Монро появилась на обложке журнала Life в 1952 году. Артистка дополнила образ кожаными бежевыми туфлями на каблуках. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле.

© Газета.Ru

На днях Сидни Суини показала бекстейдж фотосессии для журнала Cosmopolitan. На одном из кадров голливудская актриса была запечатлена в черном кружевном бюстгальтере, стрингах, нежно-розовом пушистом кардигане, прозрачной юбке и черных лаковых туфлях на каблуках. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж в нюдовых тонах.

На обложке журнала Сидни Суини позировала в розовой майке с глубоким декольте и бюстгальтере с отделкой из кружева. В кадре она также поддерживала грудь руками. Волосы ей распустили и сделали макияж с угольно-черными стрелками и подводкой.