Топ-10 советов, как выбрать косметолога

Периодически в сети появляются сообщения о некачественно сделанной косметической процедуре, судебных исках к клиникам, испорченной внешности клиента и потраченных впустую средствах. Части проблем можно было бы избежать, знай, на что обратить внимание еще на этапе выбора косметолога или массажиста.

© Freepik

Ямальский косметолог-эстетист Алина Примак поделилась советами, в каких случаях можно довериться специалисту, а когда — не связываться с ним и не рисковать здоровьем и кошельком.

Как выбрать косметолога или массажиста: 10 советов

1. Медицинское образование и опыт

У специалиста должно быть медицинское образование. Кратковременные курсы — хорошо, но диплом врача или медсестры плюс практика — лучше. Имея за плечами годы обучения и опыт, косметолог или массажист разбирается в анатомии, физиологии, диетологии. Он не только проведет поверхностные процедуры, но и поможет выяснить причины дефектов кожи, подойдет к проблеме комплексно.

«Образование — первое, на что надо обратить внимание. Не нужно стесняться спросить косметолога, есть ли у него диплом, и только потом принимать решение, довериться ему или нет. Уважающий себя специалист не станет принимать клиентов на дому, кабинет должен быть оборудован в соответствие с требованиями Роспотребнадзора, сделать это в домашних условиях затруднительно», — отмечает Алина Примак.

2. Наличие лицензии

Если косметолог предлагает уход за кожей в виде масок, массажа, — лицензия не обязательна. Когда речь заходит о механической чистке лица, мезотерапии, инъекционных процедурах, аппаратной косметологии — ее необходимо получить и предъявлять по требованию клиентов и контролирующих органов.

3. Отсутствие высокомерия и превосходства

К хорошему косметологу или массажисту хочется вернуться. Психологический настрой клиента — 90% успеха. Разумеется, опытный специалист может увидеть причины изменений кожи: активная мимика, пагубные привычки, возраст. Обсуждая с клиентом план процедур, он корректно и ненавязчиво посоветует, что нужно изменить в рационе, режиме или поведении, чтобы улучшить внешний вид. Ни в коем случае не допускается грубость, панибратство, высокомерие. Этот пункт — один из главных составляющих успеха.

4. Отзывы клиентов

На них не надо зацикливаться, но учитывать стоит. Не всегда отрицательное мнение о косметологе или массажисте объективно. Нельзя сбрасывать со счетов конкурентов и клиентов, которые хотели стать на 30 лет моложе, но не получилось. Как правило, хорошего специалиста рекомендуют те, кто уже побывал на процедурах. Некоторые мастера предлагают скидки и акции по принципу «приведи друга».

5. Интерьер и аромат

Интерьер косметического кабинета, музыка, запах, состояние туалетной комнаты, наличие гигиенических средств и питьевой воды — детали имеют значение. Придя на первую консультацию, не лишним будет оценить внимание косметолога к потребностям клиентов, заботу об их комфорте.

6. Стерильность и аккуратность

Алина Примак рекомендует обратить внимание на стерильность оборудования, помещения.

«Стерильность перчаток, чистота рабочего стола, срок годности препаратов играют огромное значение. Если речь идет об инъекционных процедурах, препараты, шприцы, одноразовые перчатки должны вскрывать в присутствии клиента», — отмечает специалист.

Неопрятность, неаккуратность внешнего вида самого косметолога также должно насторожить: человек, работающий в индустрии красоты, не может себе позволить выглядеть растрепано или ходить в грязной одежде.

7. Цены ниже рыночных

Когда мастер объявляет акцию к празднику, скидки — одно дело. Другое, если стоимость процедур у него гораздо ниже, чем в целом на рынке косметологический услуг. Ни один специалист не станет работать себе в убыток, это должно насторожить.

8. Внимание к состоянию здоровья клиента

Проблемы с кожей часто связаны с общим состоянием здоровья. Грамотный косметолог подберет процедуры, учитывая болезни и физиологические особенности клиента. Иногда требуется направить человека на анализы или консультацию, к примеру, эндокринолога, чтобы правильно определить необходимость тех или иных косметических процедур.

9. Понятность процедур и манипуляций

Грамотный косметолог вместе с клиентом разработает план посещений и процедур, расскажет, на каком оборудовании и какими препаратами будет работать. Предложит решение проблем, не прибегая к критике, подробно остановиться на рисках. К примеру, объяснит, что уколы ботокса нужно ставить с периодичностью в полгода.

10. Связь с клиентом

После проведенных процедур уважающий себя специалист остается на связи с клиентом, чтобы контролировать его состояние, понимать, как ведет себя кожа, как человек себя чувствует и нет ли у него раздражения, аллергии или осложнений.