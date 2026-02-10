Семь нарядов на День всех влюбленных для разных свиданий

День Святого Валентина — праздник эмоций, поэтому наряд должен не только украшать, но и усиливать настроение. Стилист Юлия Никифорова подобрала семь образов на разные сценарии: от романтического ужина до прогулки на свежем воздухе. Каждый лук легко собрать из базовых вещей и пары акцентов, чтобы вы чувствовали себя обаятельно, уверенно и комфортно.

Классический ужин — бархат и бордо

«Если выбрать короткое или миди из бархата бордового или глубокого красного, приталенного силуэта или легкой трапецией, получится прекрасный коктейльный вариант на ужин», — советует Юлия.

Украсить можем небольшим количеством аксессуаров, например, тонкая золотая подвеска или брошь, лаковые туфли‑лодочки, клатч, красивая заколка для волос.

«Образ завершаем макияжем и волосами: легкий smoky‑eye в коричнево‑баклажановой гамме, губы — матовый красный; волосы — гладкий хвост или мягкие локоны», — говорит стилист.

Образ получится очень лаконичный и классический, но однозначно его оценят по достоинству.

Романтика в кафе

Романтичность подразумевает под собой однозначно нежность и комфорт.

«Трикотажный костюм, комплект: топ + юбка‑карандаш или платье‑кардиган в пастельных тонах. Возможен обтягивающий или приталенный силуэт, но не тугой», — рассказывает эксперт в области моды.

Аксессуары не должны быть сильно заметны: мини‑сумка через плечо, тонкий браслет, уютные ботильоны, небольшая цепочка, подчеркивающая шею или вырез. Макияж и волосы в этом случае неброские: свежая кожа с румянцем, легкий хайлайтер; волосы — низкий небрежный пучок.

Прогулка в парке или каток

«Зимой нужно обязательно утепляться и быть стильно одетой. Верх: пальто‑оверсайз или двубортное шерстяное в camel или вишневом. База: джинсы прямые, кашемировый свитер», — подчеркивает Юлия.

Из аксессуаров: шелковый платок под шапку, кожаные перчатки, утепленные сапоги. Макияж и волосы обусловлены погодой: водостойкая тушь, мягкий бронзер, а волосы — свободные локоны или аккуратная коса.

Домашняя пижамная вечеринка

Конечно, уютная шелковая пижама или сатиновое, или атласное платье с кардиганом будет отличным выбором. Выбирайте силуэт плавный, подчеркивающий линию тела без оголения.

«Аксессуары, которые помогут добавить сексуальности в образ: чулки, тонкий кулон, свечи. Макияж легкий вечерний акцент на губы, натуральная кожа, волосы могут быть распущенными, но аккуратными», — обращает внимание эксперт.

Ночной клуб или вечеринка с друзьями

Образы туда стоит выбирать необычные и современные. Здесь можно проявить всю дерзость, отлично подойдет кожаная мини‑юбка или брюки с лампасами + топ с блеском.

«Подчеркнем талию корсетом, и добавим блеска: массивные серьги, высокие сапоги, клатч‑купол прекрасно дополнит образ. Яркие губы или графичные стрелки, волосы гладкие или slick‑back», — рекомендует стилист.

Культурное свидание

Тоже может быть отличным вариантом — музей, концерт, выставка.

«Образ сдержанный: платье‑рубашка или юбка‑миди + жакет в мужском стиле. Расслабленный и интеллигентный силуэт», — считает Юлия.

Из аксессуаров выбираем: сумка‑тоут и минимальные украшения. Нейтральный макияж с акцентом на брови, волосы — низкий хвост или аккуратный боб.

Нетривиальное свидание

Это может быть любой сюрприз или путешествие, все что может прийти вам в голову.

«Одежду комбинируйте удобную по мере занятия (каши‑брюки, джинсы, лонгслив, худи) с эффектной деталью — яркий плащ, мантия, шелковый шарф, практичная сумка, удобные кеды или ботинки; солнцезащитные очки для дневного плана», — резюмирует эксперт.

В макияже это стойкий тон, матовые губы; волосы — функционально собраны в хвост или косу.

Пусть ваш образ всегда говорит за вас: не обязательно громко — достаточно красиво и искренне. Выглядеть стильно легче, чем кажется: просто следуйте несложным правилам. С Днем всех влюбленных — и помните: лучший аксессуар — это ваша улыбка.