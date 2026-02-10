Хирург объяснил моложавую внешность 54-летнего Рики Мартина

Сертифицированный пластический хирург Шон МакНэлли объяснил моложавую внешность пуэрто-риканского поп-музыканта Энрике Мартина Моралеса, более известного как Рики Мартин. Комментарий эксперта публикует Daily Mail.

Врач проанализировал выступление 54-летнего артиста на Супербоуле и отметил, что он не делал серьезных операций, таких как подтяжка лица и блефаропластика. Однако МакНэлли предположил, что Мартин прибегал к филлерам или липофилингу, поскольку форма и объем средней части лица заметно увеличились.

Специалист уверен, что музыкант не использует ботокс, поскольку его мимика очень подвижна. Но при этом медик считает, что Мартин, помимо филлеров, прибегал еще к одной косметической процедуре.

«Учитывая его возраст и тип кожи, он склонен к гиперпигментации. Он, определенно, принимает какие-то меры для борьбы с этим. Вероятно, Рики делает лазерную шлифовку кожи», — объяснил собеседник портала.

В декабре 2025 года Рики Мартин опубликовал откровенное фото и удивил фанатов.