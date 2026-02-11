Наряд Колина Фаррелла на шопинге вызвал споры в сети

Наряд ирландского актера Колина Фаррелла на шопинге вызвал споры в сети. Пост появился на странице Just Jared в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летнюю звезду фильма «Залечь на дно в Брюгге» запечатлели во время вечернего похода за продуктами в Лос-Анджелесе. Он предстал перед камерами в пижамных штанах в сине-белую клетку, черном халате и майке в тон, держа в руках бумажные пакеты.

Пользователи оценили внешний вид артиста в комментариях.

Так, часть из них поддержали Фаррелла: «Все еще прекрасен», «Мы все так делаем», «Мне очень нравится».

В свою очередь, другие юзеры раскритиковали выбор знаменитости.

«Кто выходит на улицу в банном халате?», «Тапочки, пижама и халат — этот наряд просто нелепый», «Когда у тебя нет самоуважения», — заявили юзеры.

Ранее в феврале в сети восхитились внешностью звезды сериала «Твин Пикс», 61-летней американской актрисы Шерилин Фенн на новых фото.